Vigevano, 20 ottobre 2018 - Stava attraversando la strada quando, per cause ancora in fase di accertamento, è stato investito da un’auto che lo ha sbalzato a diversi metri di distanza. Un pensionato vigevanese di 93 anni si trova ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale di Vigevano, dove è giunto in codice rosso. L’incidente è avvenuto ieri poco dopo le 19 in viale Leopardi, una delle arterie a grande scorrimento delle città. Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale di Vigevano che sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi, l’anziano stava attraversando la strada quando una Alfa Romeo Mito, che stava arrivando da corso Milano e dunque ha svoltato a destra verso viale Leopardi, lo ha centrato in pieno. L’impatto è stato violentissimo tanto che l’anziano è stato sbalzato addirittura dalla parte opposta della carreggiata.

A quell'ora la strada è sempre molto trafficata e probabilmente più di una persona ha assistito a quello che è accaduto. Le testimonianze raccolte potranno essere utili agli agenti della polizia locale per ricostruire l’incidente. Tra le ipotesi al vaglio quella della velocità sostenuta del mezzo; da appurare anche il punto esatto in cui il 93enne ha attraversato la strada, probabilmente non avvedendosi del sopraggiungere dell’auto. I soccorsi sono stati pressoché immediati e sul posto con l’automedica è intervenuta una ambulanza della Croce Rossa. L’anziano è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale che dista poche centinaia di metri. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e la sua vita è appesa a un filo. I medici dovranno accertare l’entità delle lesioni riportate nell’impatto e nella caduta. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri. La circolazione lungo viale Leopardi, strada che collega la zona della prima periferia della città al cimitero e più avanti al centro, ha proceduto a rilento sino al termine dei rilievi della polizia locale. In questi ultimi due anni e mezzo quel tratto è stato particolarmente utilizzato perché rappresenta di fatto la prima opzione per i veicoli che devono muoversi da e per il centro cittadino in conseguenza alla chiusura del cavalcavia La Marmora che collega via Leonardo da Vinci a corso Argentina.

