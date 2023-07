Vie ridotte a toilette: pulizie straordinarie

Aprire la finestra e imbattersi in una persona poco civile che ha pensato bene di utilizzare una via del centro storico come se fosse il proprio bagno. È accaduto qualche giorno fa a Pavia dove una persona che vive in vicolo del Senatore, a due passi dal centralissimo corso Cavour, si è imbattuta in una scena imbarazzante: un uomo era leggermente accovacciato per fare i bisogni in pieno giorno. Una situazione che ha messo in luce come non sono soltanto i ragazzi che trascorrono le loro serate nelle vie della movida a imbrattare muri e portoni, dopo aver bevuto un po’ troppo. Dopo la segnalazione che il residente ha inoltrato, Asm è intervenuta con tempestività per ripulire la strada che è stata sporcata.

Subito dopo, su sollecitazione dell’assessore al decoro urbano Massimiliano Koch e del consigliere Gennaro Gallo, da martedì mattina è stato potenziato il lavaggio e la pulizia delle strade dalle 3 alle 6 del mattino in modo da evitare che con le alte temperature gli odori si diffondano rendendo difficile camminare nelle strade più strette e, da parte dei residenti persino aprire le finestre.

Si andrà avanti con gli interventi di pulizia due volte alla settimana fino alla fine d’agosto in tutti i quartieri della città con un occhio particolare ad alcune strade trasformate in un grande bagno pubblico. Poi a settembre si traccerà un bilancio e si deciderà come procedere.

M.Ma.