Vidigulfo, agganciano un commerciante per riciclare soldi: 5mila euro sequestrati

Vidigulfo (Pavia), 21 ottobre 2023 - I carabinieri del Comando provinciale di Pavia ne stavano già seguendo le mosse quando i quattro uomini, originari della Calabria anche se domiciliati in provincia di Brescia, hanno avvicinato un commerciante di Vidigulfo, che tratta prodotti alimentari tipici calabresi, per proporgli di riciclare una cospicua somma di denaro.

Un tentativo che nell'immediato non era andato a buon fine e che ha portato i quattro sospettati ad allontanarsi abbastanza in fretta dai confini della provincia pavese, ma sono stati seguiti dai carabinieri e successivamente fermati a Binasco (Milano), portati in caserma per l'identificazione.

R.B., M.B. e D.B. di Siderno (Reggio Calabria) ed E.B. di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) sono stati sottoposti a perquisizioni personali e domiciliari, eseguite anche in provincia di Brescia, che hanno portato al sequestro di una somma di 5mila euro in contanti, eseguito su decreto della Procura di Pavia, che coordina le indagini ancora in corso. Al momento nei confronti dei quattro sospettati non sono stati disposti provvedimenti, mentre proseguono le indagini per accertare sia la provenienza del denaro che eventuali altri canali già attivati per riciclare i soldi.