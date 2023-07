Via XX Settembre in parte a senso unico Viabilità rivoluzionata

Da ieri mattina è cambiata la viabilità in un tratto importante della città di Mortara. Via XX Settembre, a partire dall’incrocio con via Josti, è diventata a senso unico di marcia dal centro verso la periferia. Anche via Ospedale ha cambiato senso di marcia e quindi sarà percorribile da corso Porta Novara verso via Belluschi. Per effetto di queste novità la svolta a destra sarà obblicatoria. Via Pianzola sarà a senso unico verso via Mazza. L’intervento complessivo permetterà di ricavare alcuni stalli per la sosta nel tratto iniziale di via XX Settembre; sulle strade interessate, dove sono in corso i lavori di posa della segnaletica orizzontale e verticale è stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata sino alle 18 di domani. U.Z.