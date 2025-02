“Via Omodeo a colori“: artisti in campo

I sette teli che nascondono il cantiere di via Omodeo si trasformeranno in un’anticipazione “made in Pavia“ degli arazzi fiamminghi sulla battaglia di Pavia che arriveranno in ottobre. Saranno alcuni artisti pavesi (Iucu, Lele Picà, Marchese Matteo Borioli, Mamolo art e Giovanni Paulli), infatti, a colorare i teli bianchi con i personaggi e i luoghi della battaglia. "Vogliamo sostenere la vivibilità e abbellire una delle vie dove esistono esercizi commerciali che hanno la necessità di attrarre visitatori per fare shopping – ha spiegato l’assessore al Commercio Rodolfo Faldini –. Sabato, insieme al carnevale, ci sarà la possibilità di celebrare via Omodeo e il progetto pilota potrà poi essere replicato anche altrove". “Via Omodeo a colori: le vie della battaglia“ si intitola l’iniziativa che coinvolgerà tutti i commercianti della strada. "Mentre gli artisti lavoreranno, ognuno di noi proporrà piccole iniziative – ha detto Erika Donato di AgriPavia –. I due bar serviranno bevande storiche, Storie di carta calamite e la propria ricerca storica, altri proporranno giochi di carte e di dadi, le parucchiere saranno a disposizione per acconciature personalizzate altri gadget e grafici e noi un biscotto della battaglia in versione dolce e salata e menù a tema".

"Ogni artista – ha aggiunto Iucu – sceglierà che cosa raccontare col proprio stile “prestandosi“ alla street art. Non ci sarà un legame tra un pannello e l’altro, ogni lavoro sarà unico e mi piacerebbe se, l’amministrazione comunale si affidasse di più agli artisti locali per dare veste più artistica alla comunicazione". Manuela Marziani