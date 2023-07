Pavia, la strada nuova si allaga con la pioggia e qualcuno ci mette le barchette: “Grazie per la piscina”

“Grazie per la piscina, ci allieterà nelle prossime giornate di calura” è ironico il consigliere di minoranza Rodolfo Faldini che ha realizzato un video sulla quattordicesima tappa della Via Francigena, quella via Francana asfaltata da poco dal Comune di Pavia e ridotta a un acquitrino.

Dopo la prima pioggia, neppure molto abbandonante, un lato della strada sulla quale si trova la chiesa di San Lazzaro dell’anno 1000, è allagato. “Non so che cosa si accaduto – ha detto Faldini – è bastato stendere un po’ di asfalto perché con poche gocce di pioggia, possano navigare le barchette”.

Qualche buontempone, infatti, con i fogli di carta ha realizzato delle barchette e le ha messe in acqua. “Quando si amministra si deve dare indirizzo – ha aggiunto Faldini – e controllare. Lo sto facendo io come umile consigliere di minoranza. Le cose bisogna farle bene, altrimenti poi bisogna spendere altri soldi per migliorare e rifare quello che è venuto male”.