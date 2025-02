Via fondo cassa e sigarette da tabaccheria

Hanno divelto l’inferriata e forzato la finestra nel cortile sul retro. Ladri in azione nella notte, ai danni del bar-tabaccheria Città Giardino in via Tasso a Pavia, nella palazzina all’angolo con viale Ludovico il Moro. Il furto è stato scoperto ieri verso le 5.30, all’arrivo del titolare per la riapertura mattutina, quando ha poi chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia del Radiomobile per il sopralluogo che ha dato il via alle indagini. Nel locale non sono installati né sistema d’allarme antifurto né impianto con telecamere di videosorveglianza. Gli ignoti malviventi hanno rubato i soldi in contanti lasciati come fondo cassa, più alcune stecche di sigarette, per un valore del bottino che potrà essere quantificato al termine dell’inventario, ieri ancora in corso. Un danno che si aggiunge a quello per l’effrazione e al disagio per il locale messo completamente a soqquadro dai ladri.S.Z.