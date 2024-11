Via Alzaia chiusa: a Pavia traffico in tilt

Pavia, 19 novembre 2024 – Giornata di passione per la circolazione a Pavia. Appena fuori dal centro, tra lo stadio Fortunati e viale Repubblica questa mattina nell’ora di punta, erano moltissime le auto imbottigliate. Via Alzaia che costeggia il Naviglio pavese, infatti, era chiusa in entrambi i sensi di marcia per lavori.

Il problema

Il vero problema sono stati i cartelli segnaletici collocati in modo errato. Infatti avrebbero dovuto essere posizionati in modo tale che gli automobilisti provenienti da viale Repubblica non andassero a imboccare il ponte di via Ghisoni convinti di fare prima e di uscire più facilmente da Pavia e raggiungere la tangenziale e poi l’autostrada.

I cartelli, al contrario, sono stati posizionati in modo tale da essere visti soltanto quando ormai si era già davanti alla chiusura della strada e quel punto agli automobilisti non rimaneva altro che fare manovra per tornare indietro andando a intasare viale Repubblica.

Nel frattempo il ponte di via Ludovico il Moro è chiuso anche al passaggio di biciclette e pedoni e questo finché non sarà terminato l’intervento, come sarà chiusa via Alzaia finché non finiranno i lavori.