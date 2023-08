Verde pubblico Precedenza alla Sicurezza a Vigevano: Piano Intervento Imponente

Un piano di intervento imponente sulla gestione del verde pubblico. Lo ha messo a punto l’Amministrazione comunale che ora deve fare fronte al caldo, che crea le condizioni ideali per la crescita delle piante. Il risultato è che diversi marciapiedi e aree spartitraffico risultato infestate. "Lo stato del verde – spiega l’assessore Riccardo Ghia (nella foto) – è in un’emergenza in attesa di un intervento. I tagli sono però programmati e saranno portati a termine il più rapidamente possibile, seguendo il calendario fissato".

A occuparsi degli interventi sarà la ditta Riva Giardini di Suardi, che ha in carico la manutenzione del verde pubblico e dell’arredo urbano sino al 2026. Proprio l’azienda fa sapere che "nelle ultime settimane il servizio di manutenzione del verde ha dovuto dare priorità al rispetto della sicurezza in seguito alle forti precipitazioni che hanno interessato tutta la regione". Davanti alla situazione straordinaria tuttavia l’azienda non ha interrotto gli interventi programmati di taglio dell’erba nonché di apertura, chiusura e pulizia dei parchi. Sono stati invece procrastinati o hanno subìto ritardi interventi come il diserbo con sostanze chimiche e i trattamenti contro le zanzare.

"Il lavoro di monitoraggio delle alberature prosegue – fa sapere ancora l’azienda – anche in seguito a diverse segnalazioni da parte dei cittadini e con il controllo del territorio. L’obiettivo è individuare e neutralizzare possibili fonti di pericolo derivanti dal maltempo delle settimane passate". In qualche settimana insomma la situazione in città dovrebbe tornare alla normalità.

Umberto Zanichelli