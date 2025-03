Vendeva cocaina ai domiciliari, patteggia

I carabinieri, durante un controllo di routine di un soggetto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, lo hanno sorpreso mentre cedeva cocaina. Per A.B.G., 30 anni, pregiudicato marocchino, in Italia da irregolare, sono scattate le manette per spaccio. I militari della stazione di Gravellona Lomelliina hanno recuperato complessivamente 12 involucri contenenti cocaina, in parte addosso all’uomo e altri nella sua auto, oltre a 140 euro in contanti considerati provento della sua attività illecita. Per lui sono scattate le manette con l’accusa di spaccio. Nel contempo sono state identificate le tre persone presenti in quel momento nell’appartamento due delle quali, anch’esse di nazionalità marocchina, sono risultati irregolari sul territorio italiano e per questa ragione sono state denunciate a piede libero. Processato per direttissima, ha patteggiato un anno di reclusione con la condizionale. U.Z.