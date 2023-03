Velox fisso in funzione da oggi sull’ex statale Il limite è di 70 all’ora

È rimasto ferito dopo essere caduto da un cassone di un camion un operaio di 51 anni. L’incidente si è verificato nella tarda mattina di ieri in via Lucania a Voghera, dove l’uomo, dipendente di una ditta che si occupa di distribuzione di energia elettrica e gas in città, aveva da poco concluso l’intervento su un lampione. Per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio cadendo a terra e battendo la testa. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, polizia, carabinieri e ispettori del lavoro. Il 51enne è stato trasportato al San Matteo.