Vellezzo Bellini, furto alla farmacia Bonadeo: rubati 5mila euro

Vellezzo Bellini (Pavia), 3 marzo 2023 - Un'altra farmacia derubata di notte. E' successo a Vellezzo Bellini, alla farmacia Bonadeo in via Pavia. Ignoti si sono introdotti probabilmente scassinando la serratura di un ingresso, senza però lasciare segni dell'effrazione, ma anche senza provocare gli ingenti danni che spesso si accompagnano a queste incursioni notturne quando vengono scardinate saracinesche o spaccate vetrate.

Con un 'modus operandi' quindi diverso dai recenti frequenti colpi in altre farmacie della provincia, i malviventi hanno però preso di mira sempre lo stesso obiettivo, ovvero i soldi lasciati come fondo cassa, senza invece portare via farmaci o altri prodotti in vendita.

E il bottino è stato in questo caso più abbondante che in altri casi in cui i ladri si erano dovuti accontentare di poche centinaia di euro: il valore dei contanti presenti nel registratore di cassa derubato sarebbe infatti di circa 5mila euro. La titolare della farmacia ha sporto denuncia ai carabinieri della Stazione di Bereguardo, della Compagnia di Pavia, che hanno avviato indagini sull'accaduto, anche acquisendo i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona del furto.