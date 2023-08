Varzi, doppia incursione dei ladri: un furto compiuto e un altro tentato

Varzi (Pavia), 14 agosto 2023 - Un furto compiuto, l'altro rimasto solo tentato. Duplice incursione dei ladri, nella serata di ieri, domenica 13 agosto, in un due abitazioni in una stessa palazzina, in via De Gasperi a Varzi.

Sul posto sono stati chiamati i carabinieri quando il 68enne che abita in uno dei due appartamenti visitati da ignoti malviventi è rientrato a casa e ha scoperto quello che era successo in sua assenza.

I ladri erano entrati forzando la porta d'ingresso e hanno portato via soldi in contanti e alcuni gioielli d'oro, per un valore del bottino che non è stato quantificato. I militari della Stazione di Varzi, intervenuti per il sopralluogo, hanno trovato anche un'altra porta d'ingresso forzata, dell'abitazione di una donna di 61 anni, anche lei rientrata in casa solo dopo il furto, in questo caso però rimasto tentato.

I malviventi hanno infatti messo a soqquadro tutte le camere della seconda abitazione, senza però trovare nulla da rubare e andandosene dunque con il bottino di un unico furto. Il duplice raid dei ladri è stato quindi scoperto solo al rientro dei residenti nelle due abitazioni, messo a segno nelle ore precedenti, con i malviventi riusciti così a fuggire facendo perdere le proprie tracce.