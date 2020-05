Vigevano, 23 maggio 2020 - Sono passate meno di dodici ore dall'episodio del quale si sono resi protagonisti, danneggiando i dehors dei locali di piazza Ducale, e gli agenti della polizia locali li hanno identificati. I vandali, 7 in tutto, due minorenni, cinque italiani e due rumeni, alcuni con alle spalle precedenti per spaccio, sono stati denunciati per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica. Per tutti e per altri due giovani che non avrebbero partecipato al raid pur assistendovi, arriverà la maxi-multa di 400 euro per non avere indossato le mascherine.

Il gruppo, intorno alle 3.30 di questa notte, aveva messo a ferro e fuoco piazza Ducale. L'azione, filmata da alcuni residenti, è stata ripresa anche dalle telecamere di vidosorveglianza comunale grazie alle quali gli agenti del nucleo operativo della polizia locale hanno identificato i responsabili. «E' stata una indagine rapidissima e vincente - commenta il vice-sindaco Andrea Ceffa - E anche in questo caso abbiamo avuto il riscontro della validità dell'investimento che abbiamo sostenuto per la rete di videosorveglianza pubblica.Governo e Regione hanno deciso di allentare le misure restrittive ma poi tocca ai Comuni dover gestire questi episodi di "mala movida". Chiudere ancora? Sono provvedimenti che devono essere presi a livello superiore».