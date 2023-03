Vandali all’Itis Cesaris L’accesso ai bagni solo per chi si registra

Studenti vandali in azione ieri mattina, servizio igienico sfasciato all’Itis Cesaris di Casalpusterlengo: un sanitario di un bagno, preso a calci, è uscito dalla sua sede, con conseguente parziale allagamento del locale. La dirigente scolastica, sinceratasi dell’accaduto, ha scritto a studenti, docenti e genitori ribadendo che, d’ora in poi, i servizi igienici maschili saranno "controllati" da un addetto durante l’intervallo mentre per andare in bagno durante le ore di lezione bisognerà essere “schedati“ su un registro e chiedere le chiavi.