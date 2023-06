Vampiri" rubano 600 litri di gasolio da camion a Broni, denunciato il furto"

Hanno svuotato il serbatoio del camion del carburante, rubando circa 600 litri di gasolio per un valore di mille euro. Gli ignoti “vampiri“ sono entrati in azione dopo che il camionista aveva lasciato l’autoarticolato, pronto a ripartire con il pieno, parcheggiato nell’area di sosta fuori dall’ex Cementifera di via Circonvallazione, a Broni. Il furto è stato denunciato dallo stesso autotrasportatore ieri mattina, alla Stazione dei carabinieri di Broni, dopo aver trovato forzato il tappo del serbatoio che era stato svuotato di tutto il gasolio contenuto. Il sospetto è che un altro camionista possa aver rifornito il proprio mezzo pesante rubando il carburante dal camion.

S.Z.