Valle Salimbene, furto in banca: bottino di 1.500 euro in contanti

Valle Salimbene (Pavia), 8 dicembre 2023 - Furto in banca, per un bottino di circa 1.500 euro in contanti. I ladri sono entrati in azione in piena notte, verso le 3 di oggi, venerdì 8 dicembre, in via Papa Giovanni XXII alla frazione San Leonardo di Valle Salimbene.

Alla Bcc Cassa Rurale ed Artigiana di Binasco Credito Cooperativo, è scattato l'allarme del sistema antifurto, ma quando sul posto sono arrivate le forze dell'ordine i responsabili erano già fuggiti riuscendo a far perdere le proprie tracce.

Una banda evidentemente ben organizzata, che sapeva di avere pochissimi minuti a disposizione ma che è riuscita ugualmente a portare a termine il proprio piano, pare ben studiato sia nei modi che nei tempi.

Dopo aver forzato una porta antipanico per introdursi negli uffici dell'istituto di credito, i malviventi hanno letteralmente sradicato da terra una piccola cassaforte, o meglio una cassettiera blindata e appunto ancorata al pavimento, usata per custodire i contanti delle casse.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira le banche del territorio per rubare proprio questi cassetti con i contanti, che non contengono mai somme particolarmente elevate, custodite in altre casseforti ben più sicure.

Sono poi fuggiti su un'auto o forse su un furgone sul quale hanno caricato il bottino. Hanno certamente agito a volto coperto, sapendo di essere ripresi dalle telecamere di videosorveglia sempre presenti nelle banche. Ora i filmati devono essere analizzati dai carabinieri della Stazione di Belgioioso, della Compagnia di Pavia, che stanno indagando sul furto.