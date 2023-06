Val di Nizza, a fuoco il fieno sul rimorchio del trattore: agricoltore ustionato

Val di Nizza (Pavia), 28 giugno 2023 - Il carico di fieno che stava trasportando sul rimorchio trainato dal suo trattore ha preso fuoco. E l'agricoltore, 84enne residente alla frazione Fontanino di Val di Nizza, ha riportato ustioni, per fortuna solo superficiali e lievi.

E' successo nel pomeriggio di ieri, martedì 27 giugno, in strada Cascina Legra a Val di Nizza, sulle colline dell'Oltrepò pavese. L'anziano agricoltore è stato soccorso dalla figlia, anche lei impegnata nell'azienda agricola di famiglia, che lo ha portato al pronto soccorso dell'ospedale di Varzi, dov'è stato medicato e poi dimesso.

Probabilmente l'84enne, appena si era reso conto del rogo sul rimorchio, aveva tentato di spegnere le fiamme, anche per salvare il carico, ma è stato sopraffatto dalla rapidità con la quale il fieno è andato a fuoco. L'incendio, divampato per probabile autocombustione del fieno sul rimorchio, si è poi propagato, interessando un'area campestre di limitate dimensioni, e per spegnerlo sono intervenuti i vigili del fuoco di Voghera.

Per l'episodio sono stati allertati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella, ma essendosi trattato di un infortunio sul lavoro, pur dalle lievi conseguenze per l'agricoltore, gli accertamenti sull'accaduto sono di competenza dell'Ats Pavia, che sta procedendo con l'Unita operativa complessa Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.