Vai in bici al lavoro? Premiato. Bonus ai dipendenti comunali: "Attenti alle discriminazioni"

Riceveranno un bonus di 50 euro i dipendenti comunali che da febbraio a maggio, andranno al lavoro in bicicletta. L’iniziativa inserita nel Piano degli spostamenti casa lavoro (Pscl) è dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabrizio Fracassi, che intende promuovere uno stile di vita più sostenibile. Circa 200 su 600 lavoratori potrebbero avere una busta paga più alta, ma Davide Lazzari, ex assessore ed esperto di mobilità pur definendola una bellissima iniziativa, evidenzia criticità. "Pavia è una città pericolosa - dice - dove per strada si muore, le auto vanno troppo veloci. Siamo una delle poche città in cui si continuano a investire le persone sulle strisce pedonali. Per incentivare l’uso della bici, bisogna creare le condizioni perché uno la possa usare".

Non solo, alcuni dipendenti sarebbero anche frenati per questioni familiari. "Ci sono mamme con due figli da accompagnare a scuola - prosegue Lazzari - che sono obbligate a usare l’auto. Insieme al progetto della ciclabilità bisognerebbe pensare anche a chi dell’auto non può fare a meno e non deve essere penalizzato non ricevendo il bonus e non trovando neppure parcheggio quando arriva in Comune, perché ha parcheggiato un collega che abita a pochi metri e va a lavorare in auto". La soluzione potrebbe essere un’indagine sugli spostamenti casa-lavoro di tutti i dipendenti e quindi creare premialità. "Chi può fare a meno dell’auto, può ottenere un premio se usa la bicicletta - aggiunge Lazzari - chi può fare a meno dell’auto e abita a 5 chilometri può avere un incentivo sul trasporto pubblico locale e chi non può rinunciare all’auto, magari può beneficiare di un posto gratis sotto il municipio se condivide l’auto con un collega".