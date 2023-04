Urtata da una moto Grave anziana di 79 anni

È stata ricoverata in Rianimazione al Policlinico San Matteo, con prognosi riservata. Sono state infatti molto gravi le conseguenze per la donna, 79enne di Pavia, investita da una moto ieri pomeriggio, poco prima delle 15, in viale Resistenza. Illeso invece il motociclista, ascoltato dalla polizia locale nell’ambito degli accertamenti sull’accaduto. Dalla prima ricostruzione, l’anziana stava attraversando la strada da piazzale Europa verso il marciapiede dal lato del comando dei vigili. La moto, una Benelli Imperiale 400, arrivava da porta Garibaldi diretta verso il Lungoticino e avrebbe inizialmente urtato l’anziana con uno specchietto retrovisore: la donna è rimasta a terra sull’asfalto, forse con i traumi più gravi riportati più nella caduta che nell’impatto. L’investimento è successo quasi nello stesso punto in cui lo scorso 23 gennaio ha perso la vita in bicicletta il maestro d’asilo Daniele Marchi, travolto da un’auto.

Stefano Zanette