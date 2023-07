Uomo ubriaco aggredisce compagna e minaccia i Carabinieri, usato Taser per fermarlo

Chiusa fuori casa dopo una lite, ha chiamato il 112 ma all’arrivo dei carabinieri il convivente l’ha aggredita e ha minacciato anche i militari, costretti a usare il taser per fermarlo. La 29enne se l’è cavata con lievi conseguenze, tanto da rifiutare le cure mediche che sono state invece assicurate a M.Z., agricoltore 25enne di Zerbolò che, dopo essere stato colpito dai dardi elettrici, è finito a terra rimediando una ferita alla fronte. L’uomo è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché denunciato per le percosse alla donna, che ha lasciato l’abitazione di Zerbolò dove il 25enne si trova ai domiciliari. È successo dopo l’ennesima lite tra la coppia, con l’uomo ubriaco che, alla presenza dei carabinieri, ha percosso la donna nel cortile. Con una spranga di ferro ha minacciato i militari, senza desistere fino all’uso del taser.

S.Z.