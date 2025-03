Uno sguardo ai giovani. Opportunità di impresa a chi cerca un lavoro

Far uscire dai cassetti i sogni per trasformarli in realtà che possa dare un futuro ai giovani e far crescere il proprio territorio. È la filosofia di “NextGen Pavia: idee, start up e territorio in crescita“, un bando finanziato da Anci che Pavia ha vinto insieme a Montesegale, Rocca Susella, Calvignano, Borgoratto Mormorolo e Borgo Priolo. Piccoli centri da cui spesso i ragazzi scappano perché non ci sono prospettive. "Il progetto ha tre filoni che ci stanno a cuore – ha detto l’assessora alle politiche giovanili, Angela Gregorini –: giovani, lavoro e turismo. Pavia ha 27mila studenti universitari, molti ragazzi abitano in città e tanti dalla provincia raggiungono il capoluogo dove frequentano le scuole superiori. Sono tantissimi quindi i giovani e se ne deve occupare. Purtroppo spesso faticano a trovare un’occupazione. Per questo ho pensato fosse fondamentale partecipare al bando per dare un’opportunità concreta di fare impresa e contrastare le difficoltà di cercare un lavoro. La città e la provincia hanno enormi potenzialità turistiche. Pavia perché è stupenda e la provincia per il suo aspetto enogastronomiche".

Il primo passo da compiere sarà analizzare il contesto, raccogliendo dati sui settori imprenditoriali in modo da definire gli spazi di azione. Quindi si dovranno informare i giovani, con azioni di sensibilizzazione ed eventi ad hoc, e si supporteranno i giovani nella realizzazione della propria idea imprenditoriale fornendo spazi di lavoro a Pavia e nei Comuni delle aree interne partner. I risultati attesi riguardano l’aumento del numero di giovani che si avvicinano all’imprenditorialità, la creazione di nuove imprese e lo sviluppo di un ecosistema favorevole all’imprenditorialità giovanile. "I borghi delle valli dell’Oltrepò – ha sottolineato Tommaso Bernini, consigliere comunale di Azione e tra i promotori della consulta giovanile – hanno tanto da offrire. I giovani si possono far carico di una nuova narrativa".

Già pronti dei partner che lavorano con i giovani per il loro futuro. "Siamo orgogliosi di esserci classificati al primo posto in Italia – ha sottolineato il sindaco Michele Lissia – questo dimostra che quando Pavia vuole, sa eccellere nell’individuare i bandi e vincerli. Ci auguriamo sia solo il primo di tanti altri. Pavia con sue potenzialità può emergere quando intende farlo e si impegna".