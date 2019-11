Pavia, 28 novembre 2019 - L’Università punta sull’ambiente e si mette a fianco del territorio per promuovere quanto viene prodotto nella provincia. Per questo in tutti gli eventi in cui saranno previsti servizi di catering o comunque per l’acquisto di cibi e bevande si punterà su fornitori che utilizzino prodotti locali. «Un’organizzazione importante, forse l’azienda più importante per dimensioni e impatto dell’intera provincia – ha detto il rettore Francesco Svelto – deve sentire la propria responsabilità sociale soprattutto perché è un’istituzione pubblica votata alla formazione di nuove generazioni».

Rifornirsi di più di prodotti a chilometro 0 significa evitare il trasporto di merci, ridurre gli imballaggi, l’utilizzo di prodotti chimici e non trascurare ciò che esiste in zona. «Intendiamo agire con un forte senso della comunità di appartenenza - ha aggiunto il rettore - e il desiderio di costituire un riferimento per la comunità stessa, a partire dalla promozione di quanto viene prodotto».

In un’ottica di attenzione alla sostenibilità, per quanto riguarda l’approvigionamento energetico, oggi l’Ateneo utilizza esclusivamente fonti di energia rinnovabile e applica tecniche di gestione sostenibili per i 125mila metri quadri di verde, oltre ai 215mila del bosco Negri. Inoltre, da inizio anno è stata eliminata la plastica attraverso la distribuzione di borracce in acciaio inossidabile e l’installazione di distributori d’acqua dislocati nei vari poli. «Lo sviluppo sostenibile è una necessità vera - ha sottolineato il presidente della Camera di commercio, Franco Bosi che rappresenta 60mila imprese pavesi –. Occorre puntare su nuove fonti energetiche e ridurre il consumo dell’acqua. Il collegamento tra Università e mondo agricolo deve aiutarci anche a recuperare prodotti che oggi non vengono più coltivati». «Le eccellenze note della provincia sono riso e vino - ha aggiunto Graziano Rossi del dipartimento scienze della terra e dell’ambiente -, ma ci sono molti altri prodotti come la cipolla di Breme che oggi compete con la “sorella” di Tropea per qualità. Per il riso poi dal Carnaroli e dal Vialone nano sta nascendo il Vialone nero o il Lomello, una “nuova” varietà. Senza scordare le zucche di Dorno o di Lungavilla».