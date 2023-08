Una rosa di esponenti alla guida della biblioteca

La biblioteca comunale tornerà a essere guidata da un comitato composto da sette membri. Lo ha deciso il Consiglio municipale dopo un vivace confronto. L’organismo sarà composto dall’assessore Claudia Ramella, da due rappresentanti del Consiglio comunale di maggioranza e di opposizione, un rappresentante ciascuno per docenti, associazioni, biblioteca e utenti. Tra di loro sarà scelto il presidente. A oggi la struttura opera grazie ai volontari, anche di servizio civile ma senza incarichi di ruolo. L’operazione per assicurare la corretta gestione del servizio dovrà essere perfezionata in tempi rapidi in considerazione del fatto che l’attuale Amministrazione è prossima alla conclusione del mandato che scadrà tra dieci mesi. Di fatto si tratta di un ritorno al passato, quando i membri del Consiglio della biblioteca erano 11. Resta escluso da ogni incarico il sindaco. Dall’insediamento dell’attuale primo cittadino Luigi Parolo la biblioteca non ha mai avuto un presidente effettivo. Arrivare alla definizione del regolamento è stato complicato e si è passati attraverso momenti di tensione come la riunione del 20 luglio, disertata dall’opposizione. U.Z.