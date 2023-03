Una guida a misura di bambino

Una guida turistica pensata per bambini e famiglie con informazioni e giochi per far conoscere Pavia ai più piccoli e cinque video tematici che raccontano la città, nelle diverse declinazioni. L’assessorato al Turismo ha presentato due prodotti da distribuire nelle scuole, biblioteche e sui social. "La guida è a misura di bambino – spiega l’assessore Roberta Marcone (nella foto) – con aneddoti e notizie utili per coinvolgere tutta la famiglia. I video realizzati con PaviaPress invece propongono le eccellenze della città tra arte, cultura e paesaggio".