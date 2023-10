Una delega in meno all’assessore Olivelli

Il sindaco di Mortara, Ettore Gerosa, ha revocato la delega ai Lavori pubblici all’assessore Andrea Olivelli. La decisione è stata assunta a seguito della riunione plenaria della maggioranza, avvenuta la scorsa settimana, perché "è necessario che qualcuno si occupi espressamente dei progetti dell’Ufficio tecnico e dia una programmazione". Al momento Olivelli mantiene le deleghe ad Ecologia, Ambiente e Verde pubblico, Opere cimiteriali e Sport. Quella ai lavori pubblici è ad interim nelle mani del sindaco. "Per ora sarà così – fa sapere Gerosa – in attesta di farmi un’idea su quello che si può fare per un settore così delicato". A pesare ci sarebbe stata la mancata realizzazione di quelle opere che la maggioranza avrebbe voluto vedere già avviate e delle quali per il momento non c’è traccia. Dal canto suo Olivelli preferisce non commentare, limitandosi a far notare che le risorse a disposizione, come il personale, sono limitate. Umberto Zanichelli