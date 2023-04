Un “tesoretto“ per il rilancio del commercio

Un “tesoretto“ di 72mila euro da assegnare a negozi e piccole attività commerciali. Lo mette a disposizione attraverso un bando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Ceffa. Per la presentazione delle domande, che dovranno essere depositate allo sportello dell’Ufficio Attività produttive, ci sarà tempo da domani sino al 31 maggio. Il bando è particolarmente articolato tanto da richiedere due incontri, l’8 ed il 22 maggio al Suap, per illustrarne i dettagli. Nella sostanza il contributo è destinato a ogni micro, piccola o media impresa cittadina nella misura massima di 5 mila euro per coprire al massimo il 50% di opere edili private, per installare o ammodernare impianti esistenti, per acquistare macchinari o arredi o per utilizzare piattaforme informatici o app. Il bando riguarda anche gli aspiranti imprenditori nel ramo del commercio, dell’artigianato, dei servizi e del turismo. A ciascun progetto verrà attribuito un punteggio di merito che concorrerrà a formare la graduatoria. Sono ammessi, con effetto retroattivo, anche interventi compiuti tra il marzo dello scorso anno ed il prossimo mese di dicembre.

Umberto Zanichelli