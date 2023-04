Un tesoretto da 19 milioni Fuoco alle polveri in Consiglio comunale

di Manuela Marziani

Un tesoretto da 19 milioni come avanzo di amministrazione per il 2022 e tre variazioni di bilancio approvate in via d’urgenza hanno acceso le polveri in Consiglio comunale. Che non regnasse la pace era evidente: anche lunedì sera, per la quarta volta, è mancato il numero legale e tutta la maggioranza compreso il sindaco Fabrizio Fracassi e la sua Giunta non si sono presentati.

"Visto che già in passato l’opposizione non ha voluto garantire il numero legale – ha detto il primo cittadino in apertura di seduta – a causa di alcune indisponibilità per motivi istituzionali e di lavoro e siccome c’era già una seconda convocazione, abbiamo evitato di fare un’inutile conta". Affermazioni che non sono bastate a placare gli animi e proprio dai banchi della maggioranza sono volati gli stracci. "Siamo politici, non tecnici – ha detto la consigliera della Lega Eugenia Marchetti – ma ci vogliono tutti in silenzio". Nel concreto Marchetti ha ricordato il recupero dell’ex monastero di San Dalmazio per cui si batte dal 2019 e che ora è stato finanziato.

"Fino a un anno fa c’era una discarica a cielo aperto. Tutti i residenti si lamentavano della sporcizia nella via che si affaccia sul Comune e i rifiuti sono stati rimossi grazie alle mie segnalazioni. Ma non tutte le zone sono fortunate come quella di via Porta dove vivo io, molte altre non sono curate. Pochi giorni fa ho fatto una passeggiata al Parco della Vernavola. Chiedo un minuto di silenzio per il polmone verde della città, pieno di rifiuti e di segnaletica abbandonata. Forse dovremmo interrogarci sulla gestione di Asm". Criticata poi anche la gestione politica da parte di un’Amministrazione che si avvia alle fasi finali del proprio mandato. Il lungo sfogo della consigliera Marchetti ha scatenato molte reazioni tra i banchi della maggioranza e il plauso di diversi esponenti dell’opposizione.

Quanto all’avanzo di amministrazione, l’assessore al Bilancio Mara Torti ha spiegato com’è stato impiegato. "Non c’è stata la temuta riduzione delle entrate e le spese per l’energia sono state contenute. L’avanzo 2021 di oltre 13 milioni è stato applicato agli investimenti". E l’attenzione è stata puntata sul sottopassaggio del Ponte Ghisoni,. troppo basso per chi passa in bicicletta.