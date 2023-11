Un solo ascensore, lunghe file in ospedale

Chi si reca all’ospedale di Crema deve fare i conti con una lunga fila per salire sull’unico ascensore funzionante del monoblocco. Da diversi mesi infatti l’altro ascensore funziona a singhiozzo ed è spesso fuori servizio. Di conseguenza tutta l’utenza che deve salire ai piani superiori per un esame medico, un day hospital o per fare visita a un ammalato è costretta a mettersi in fila nei corridoi del nosocomio per utilizzare l’ascensore unico oppure, in alternativa, chi è nelle condizioni di farlo affronta i gradini e sale a piedi anche fino a sei piani. Impiegare mesi per riparare un ascensore sembra un po’ eccessivo, soprattutto all’interno di un ospedale. Oltre agli impianti dedicati al pubblico, l’ospedale di Crema conta più di 30 ascensori: ma una dozzina di questi risulterebbe non utilizzabile per la maggior parte dell’anno.

Pier Giorgio Ruggeri