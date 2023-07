Un nuovo blocco di spogliatoi per la tensostruttura polivalente

Un nuovo blocco di spogliatoi che andranno a servire la nuova tensostruttura polivalente che verrà realizzata nell’ambito della riqualificazione dell’area dello stadio Dante Merlo. Per il progetto la Giunta del sindaco Andrea Ceffa (nella foto) ha stanziato 400mila euro.

I nuovi spogliatoi risponderanno ai più moderni standard di contenimento dei consumi ed efficientamento energetico con un sistema integrato per riscaldamento e raffrescamento, così da essere fruibili al meglio per tutto l’arco dell’anno. Il nuovo impianto polifunzionale dello stadio, che rientra nel piano di riqualificazione delle opere finanziate dal Pnnr, sorgerà alle spalle dello stadio Merlo, dove in queste settimane sono in corso i lavori per la sistemazione della pista di altetica. Sarà una struttura coperta dove troveranno posto due corsie per l’atletica leggera e altrettanti campi polivalenti che potranno essere utilizzati per il basket, la pallavolo, il calcio a cinque, il tennis, la ginnastica artistica e ritmica.

In questo modo la città avrà a disposizione un nuovo impianto per l’attività sportiva, un nuovo progetto che si affianca alla palestra da mille posti che sorgerà al posto del PalaBasletta, demolito nelle prossime settimane. Tra gli altri interventi previsti allo stadio ci sono la manutenzione straordinaria delle tribune e la sostituzione dei corpi illuminanti delle torri-faro.

U.Z.