Un milione E lo stadio cambia faccia

Un impianto moderno e polivalente per le nuove necessità sportive. Sono gli obiettivi della riqualificazione dello stadio Dante Merlo: oggi l’apertura delle buste per l’appalto. L’intervento prevede la sostituzione della pista di atletica che ha quasi vent’anni e il riposizionamento di alcune strutture per l’atletica leggera nonché, con un milione di fondi dal Pnrr e comunali, la sistemazione dell’area oggi adibita a deposito, dietro la gradinata. Proprio questa sarà la parte più importante della ristrutturazione, con un impianto polifunzionale indoor su 870 mq con campi polivalenti. "L’impianto è tra i più funzionali d’Italia ancorché piuttosto datato – spiega il presidente del Pool Vigevano Sport, Oscar Campari (nella foto) – e ha enormi potenzialità. L’intervento non influirà sulla conclusione della stagione calcistica mentre l’atletica perderà tutta la stagione outdoor: cercheremo ospitalità altrove".

U.Z.