Un furgone e due auto si scontrano. Soccorsi tre feriti

Scontro tra un furgone e due autovetture, tre feriti e strada. È accaduto ieri alle 10 sulla strada statale 9 via Emilia di Mairago. Dopo l’impatto frontale, un veicolo è rimasto in carreggiata, mentre l’altro è finito in un fossato laterale e il terzo è rimasto in bilico sulla banchina. La macchina dei soccorsi si è attivata con un’automedica e due ambulanze, oltre ai vigili del fuoco e ai carabinieri che stanno vagliando la dinamica per stabilire eventuali responsabilità. L via Emilia è rimasta bloccata un’ora. Un 22enne, con traumi lievi e una 67enne, a sua volta non grave, sono stati portati all’ospedale di Lodi. Peggio è andata a un 65enne che, col veicolo deformato, il parabrezza frantumato e l’esplosione dell’airbag, ha accusato un trauma al torace, una ferita alla gamba destra e un trauma alla testa. È stato ricoverato a Rozzano.