Vigevano, 9 agosto 2019 - L'ultraleggero ha avuto una avaria in fase di decollo dalla aviosuperficie di via dello Scoglio ed è precipitato in aperta campagna. È accaduto intorno alle 11.30. Il pilota, un uomo di 67 anni e il passeggero, una donna di 29 anni, sono riusciti a uscire dal velivolo prima che prendesse fuoco.

Soccorsi per le ustioni riportate sono stati trasportati al Pronto soccorso del policlinico di Pavia. Le loro condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vigevano, che hanno spento il rogo e messo in sicurezza l'area e i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti.