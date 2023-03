Uccisa dall’ex Presidio per Lidia Confermata in Appello condanna a 20 anni

di Stefano Zanette

PAVIA

Respinte tutte le richieste, sia quelle dell’accusa e delle parti civili per l’inasprimento della pena, sia quella di riduzione da parte della difesa. Ieri la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna a 20 anni di carcere decisa lo scorso 15 luglio in primo grado dalla Corte d’assise di Pavia nei confronti di Alessio Nigro, 29enne reo confesso dell’omicidio della compagna Lidia Peschechera, 49enne strangolata a morte il 12 febbraio 2021 nella sua casa in via Depretis. Per gli eventuali ricorsi alla Cassazione per il terzo grado di giudizio, le parti dovranno attendere che vengano depositate le motivazioni della sentenza.

Ma, come già la condanna di primo grado, anche la conferma arrivata ieri in Appello non sembra soddisfare nessuna delle parti. "Noi avevamo chiesto la riduzione della pena - ribadisce Giovanni Caly, avvocato difensore di Nigro - e valuteremo le motivazioni di questa sentenza di conferma". Ancor più insoddisfatte le parti civili e l’accusa, che avevano invece chiesto in Appello l’inasprimento della condanna a 20 anni e del risarcimento, fra i 30mila e i 40mila euro, ai tre familiari della vittima, la madre, la sorella e l’ex marito (parti civili rappresentate dagli avvocati Lara Rigamonti ed Eleonora Malinverno). Già in primo grado la pm Diletta Balduzzi aveva chiesto l’ergastolo, ma la Corte d’assise di Pavia aveva riconosciuto all’imputato il vizio parziale di mente, accogliendo seppur parzialmente le conclusioni del perito della difesa che aveva riscontrato un disturbo della personalità amplificato dall’alcolismo cronico, facendo anche cadere l’aggravante dei futili motivi.

E proprio ieri mattina, come già lo scorso 15 luglio e prima ancora ad ogni udienza, fuori dal Tribunale di Pavia si sono ritrovate le amiche di Lidia e dell’associazione "Non una di meno", in un presidio ancor più simbolico nel giorno dell’8 marzo, aspettando ancora la sentenza dell’Appello, sperando nell’inasprimento ma temendo la poi avvenuta conferma e ribadendo che "l’omicidio di una donna non può essere condannato solo a 20 anni".