Uccide a mani nude il fidanzato della sorella: “L’ho solo difesa, quell’uomo la colpiva alla testa con un televisore”

Aveva aggredito sua sorella colpendola alla testa con un televisore. Così è intervenuto per difenderla ma non è riuscito a fermarsi e ha massacrato a mani nude il suo connazionale. Mario Arteaga Rodriguez, 35 anni, peruviano irregolare, è detenuto in stato di fermo nel carcere pavese di Torre del Gallo, indagato per l’omicidio di Angel Albaredo Mejla, 28 anni, suo connazionale e fidanzato della sorella, avvenuto giovedì sera in una casa di via Piave 17.

Si tratta del quarto omicidio che è maturato in ambito familiare o tra conoscenti negli ultimi mesi, sui sei registrati dallo scorso novembre. Rodriguez, che già qualche mese fa aveva aggredito e ferito Mejla con un coltello, è stato rintracciato cinque ore dopo i fatti dagli agenti del commissariato cittadino che, grazie alle indicazioni arrivate dai rilievi della Scientifica e a quanto riferito da alcuni testimoni, lo hanno scovato nello scantinato della casa di un connazionale al quale aveva chiesto aiuto. Il trentacinquenne ha massacrato il rivale percuotendolo.

Da quanto emerso dai primi riscontri investigativi i due uomini erano su di giri probabilmente per il consumo di alcol. "Siamo addolorati per quanto è accaduto – è il commento dei familiari della vittima – e abbiamo fiducia che venga fatta giustizia. Non si può morire in quel modo". Tra i vicini di casa invece non c’è molta voglia di parlare. "Non abbiamo sentito nessun rumore particolare – dicono – soltanto la sirena dell’ambulanza e dei mezzi di soccorso". I protagonisti della vicenda vivevano in quella casa da circa un anno e mezzo. La sorella della vittima a quanto risulta non si era mai rivolta al centro antiviolenza cittadino per segnalare episodi di violenza domestica.