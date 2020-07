Gambolò (Pavia), 27 luglio 2020 - Due anziane truffate da un finto tecnico dell’acqua, in un caso accompagnato anche da un falso poliziotto. Sono state entrambe messe a segno a Gambolò. L’ultimo episodio è di sabato mattina, denunciato ai carabinieri da una donna di 77 anni. Le si sono presentati alla porta di casa, in via Costa, due uomini. Uno si è spacciato per addetto alla rete idrica, l’altro per poliziotto, anche se non avrebbe mostrato alcun distintivo. Il millantato pretesto era una verifica per una presunta presenza di mercurio nell’impianto idrico e la donna li ha fatti entrare. L’hanno invitata a riporre "al sicuro" denaro e gioielli, seguendo il collaudato copione dei presunti danni appunto a soldi e ori che avrebbero potuto essere provocati dalle sostanze utilizzate per i controlli. Un fantasioso ma efficace stratagemma per convincere le vittime prescelte a mostrare e anzi a raccogliere tutto quello che c’è di valore nell’abitazione. Poi, mentre uno teneva impegnata l’anziana con i finti controlli, il complice si impossessava indisturbato del bottino, in questo caso ben 3mila euro in contanti, più gioielli per un valore non quantificato.

La vittima si è resa conto di essere stata derubata solo dopo che i due impostori si erano ormai dileguati nel nulla. Più o meno lo stesso copione per l’episodio denunciato la mattina precedente, sempre a Gambolò, alla frazione Gambarana. Alla porta di una donna di 88 anni si è presentato, questa volta da solo, il finto addetto alla rete idrica, sempre col pretesto del mercurio nell’acqua. E millantando un presunto rischio di esplosione è riuscito a entrare in casa. Anche in questo caso l’impostore ha detto all’anziana di mettere "al sicuro" soldi e oro, poi l’ha distratta e s’è impossessato di 200 euro in contanti, gioielli per un valore non quantificato e anche un telefono cellulare.