“Sua figlia ha investito un bambino con l’auto, le servono soldi”. Ma la 75enne non cade nella truffa

Robbio (Pavia), 8 luglio 2023 - La truffa è fallita, ma ci sono indagini in corso dei carabinieri, anche per verificare come la truffatrice al telefono fosse venuta a conoscenza di dettagli personali sulla famiglia della vittima.

Una pensionata, 75enne di Robbio, è andata nel pomeriggio di ieri, venerdì 7 luglio, alla locale Stazione dei carabinieri, per denunciare il tentativo di truffa subìto poche ore prima. L'anziana ha infatti ricevuto la telefonata da parte di una voce femminile che le ha riferito che sua figlia, mentre era in camper a Venezia, aveva causato un grave incidente stradale, investendo un bambino, e aveva immediato bisogno di soldi, o anche gioielli, per sbloccare il sequestro del mezzo.

La vittima è stata pronta a replicare alla truffatrice che non aveva in casa né somme in contanti né gioielli di valore e la malvivente, forse intuendo che il suo tentativo di truffa fosse stato scoperto, ha desistito interrompendo la telefonata. L'anziana ha subito contattato la figlia, che in effetti si trovava a Venezia in camper, ma non aveva per fortuna avuto alcun incidente stradale.

Non è chiaro però come la truffatrice al telefono fosse a conoscenza del dettaglio su dove si trovasse, e pure con che mezzo, la figlia della sua vittima, che è stata però pronta nel rispondere e non si è quindi lasciata ingannare, andando poi a denunciare l'accaduto ai carabinieri.