Pavia, pensionato derubato da falsi tecnici. Ingannati anche i figli

Pavia – Sono riusciti a ingannare sia il pensionato che i due figli che abitano con lui. Tre finti tecnici dell’acquedotto, con il consueto pretesto di dover effettuare dei controlli all’impianto idrico, sono riusciti a introdursi nell’abitazione di un pensionato 74enne, in località Castagna.

Anche se non era in casa da solo, i tre impostori hanno tenuti impegnati anche i due figli riuscendo così a impossessarsi di alcuni gioielli d’oro, per un valore non quantificato.

La truffa è stata messa a segno venerdì, scoperta solo successivamente, quando le tre vittime non hanno più trovato al loro posto gli ori di famiglia, rendendosi conto di essere stati raggirati. Da qui la denuncia ai carabinieri.