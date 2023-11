Truffa della monetina. Pregiudicato in trasferta beffa una donna

Il vecchio trucco delle monetine funziona ancora. Lo ha messo a segno un trentenne pregiudicato di Reggio Emilia in trasferta a Cremona, martedì scorso. L’uomo ha avvicinato una donna che stava caricando in auto la spesa. Le ha fatto presente che le erano cadute delle monete e, mentre la donna controllava, lui ha arraffato la borsa sul sedile dell’auto ed è sparito. Di più, perché nella borsa il ladro ha trovato anche il portafogli con bancomat e pin e con questo si è recato alla macchina e ha prelevato 600 euro. La derubata ha presentato denuncia e gli agenti, controllando varie telecamere, sono risaliti all’auto utilizzata dal ladro per gli spostamenti, scoprendo il suo indirizzo di Reggio Emilia e denunciandolo per furto aggravato.