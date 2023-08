Finte assicurazioni vendute su un sito internet fai da te: truffate 18 persone

Pavia, 26 agosto 2023 – Un sito web in cui si pubblicizzavano assicurazioni a condizioni ultravantaggiose che, in realtà, nascondeva un’attività del tutto fittizia. Almeno 18 persone sarebbero cascate nella truffa organizzata da un ventisettenne di Cirò Marina, nel Crotonese, volto ben noto alle forze dell’ordine.

Il ragazzo, secondo le accuse, aveva aperto una falsa pagina web di assicurazione online facendosi pagare il premio su un conto banco posta a lui intestato, aperto e chiuso in pochi giorni.

Le indagini sono partite a metà giugno quando un 50enne residente nel Pavese ha sporto denuncia ai carabinieri della stazione di Candia Lomellina, dopo aver visto i suoi soldi sparire senza mai ricevere in cambio alcun documento che attestasse l’assicurazione.

Il denaro truffato con la promessa di sconti sarebbero finiti su conti dei complici del ventisettenne, almeno cinque. Il provento del raggiro viene indicato dagli investigatori in 21 mila euro in pochi giorni. In tutto sono state denunciate dai carabinieri di Pavia sei persone: il presunto architetto del sistema e cinque sui ipotetici complici. Tutti gli indagati risiedono in Calabria e sono noti alle forze dell’ordine per accuse specifiche.