Montù Beccaria, 90enne truffata da finto tecnico dell’acquedotto: rubati gioielli e argenteria

Montù Beccaria (Pavia) – Si era presentato come tecnico dell’acquedotto, riuscendo a truffare l’anziana 90enne. Ma è stato identificato dai carabinieri. L.B., 34enne italiano residente ad Asti, attualmente detenuto nel carcere di Vercelli per altro reato, è stato raggiunto dal deferimento alla Procura di Pavia, per furto aggravato in concorso.

I carabinieri della Stazione di Montù Beccaria lo hanno infatti individuato come uno dei due presunti responsabili di un furto messo a segno con l’inganno dell’anziana vittima.

Lo scorso 14 aprile, a casa di una donna 90enne, si erano presentati due uomini, spacciandosi appunto per tecnici dell’acquedotto, con il pretesto di controllare il contatore dell’acqua. Nella circostanza i due malviventi erano riusciti, distraendo l’anziana vittima e anche la figlia 50enne che era in casa, a fuggire con un bottino di gioielli d’oro e anche argenteria, presa sia dalla camera da letto che dal soggiorno dell’abitazione.

Le due vittime, chiamando i carabinieri quando si erano rese conto tardivamente del raggiro e dell’ammanco, erano però riuscite a fornire accurate descrizioni dei truffatori, grazie alle quali i militari hanno identificato un primo presunto responsabile ed anche il complice sarebbe in fase di individuazione.