Truffa a Stradella, finto finanziere inganna anziana di 89 anni Un uomo si è presentato a casa di un'anziana di 89 anni a Stradella spacciandosi per appartenente alla Guardia di Finanza. Pretendeva di controllare banconote per cercare soldi falsi. È riuscito a truffarla e a far sparire i contanti prima che la vittima si accorgesse dell'ammanco.