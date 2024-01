Trovo, calciatori minorenni si prendono a pugni: disordini tra i genitori. Arrivano i carabinieri

Trovo (Pavia), 14 gennaio 2024 – Rissa in campo tra giovanissimi calciatori e putiferio sugli spalti tra genitori. Al campo sportivo di Trovo, nel pomeriggio di oggi, domenica 14 gennaio, sono stati chiamati a intervenire anche i carabinieri della Stazione di Casorate Primo.

Era in corso la partita del campionato Amatori Csi tra la squadra di casa, Club Atletico Riclaru, e gli ospiti della Polisportiva Miradolese. Il gol del 3-4 ha fatto scattare le proteste per una contestata decisione arbitrale. In campo due giocatori, entrambi minorenni, si sono presi a pugni e la situazione è degenerata fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno riportato la calma tra i presenti.

Per fortuna non è stato necessario chiamare anche i soccorsi sanitari, perché la scazzottata in campo e i disordini sugli spalti sono terminati senza feriti che avessero bisogno del trasporto in ospedale, solo qualche lieve contusione medicata sul posto dagli staff delle rispettive squadre. Un cambio richiesto dalla formazione di casa ma non concesso dall'arbitro è stata la scintilla che ha fatto deflagrare una serie di comportamenti che non hanno comunque comportato denunce penali, ma che potrebbero avere un seguito con sanzioni alle società sportive da parte del Csi.