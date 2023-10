Trovo, finti tecnici dell'acqua minacciati da anziana: "Chiamo i carabinieri"

Trovo (Pavia), 18 ottobre 2023 - "Chiamo i carabinieri". E' bastato pronunciare questa frase, proprio come suggerito negli incontri organizzati dall'Arma per prevenire e contrastare le truffe ai danni di anziani, per mettere in fuga i malviventi e sventare così il raggiro, rimasto tentato. E' successo nella mattinata di ieri, martedì 17 ottobre, in via Roma a Trovo, dove alla porta dell'abitazione di una donna anziana si sono presentati due uomini che si sono spacciati per tecnici dell'acqua.

Hanno usato il consueto pretesto di controlli all'impianto idrico, peraltro facendo un po' di confusione forse con altre precedenti truffe nelle quali si erano spacciati per tecnici del gas: hanno detto infatti all'anziana che avrebbe dovuto mettere al sicuro gli oggetti preziosi che aveva in casa, perché potevano essere contaminati da una perdita di gas nelle tubature dell'acqua. Una richiesta che per fortuna non ha colto impreparata la vittima, che avendo partecipato a uno dei molti incontri organizzati dai carabinieri si è ricordata sia delle modalità di raggiro più ricorrenti utilizzate dagli impostori, sia del suggerimento di chiamare subito le forze dell'ordine.

E appena si è resa conto di avere a che fare non con dei veri tecnici dell'acqua ma con dei truffatori, ha pronunciato la frase che ha messo in fuga i due malviventi. Così non le è stato rubato nulla e all'arrivo sul posto dei carabinieri, anche se ormai i truffatori si erano già allontanati riuscendo a far perdere le proprie tracce, è stata denunciata la truffa rimasta tentata.