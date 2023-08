Tribunale ducale da riaprire Santo Stefano Ticino ci sta

Dopo le promesse arrivano

i fatti. All’indomani dell’incontro che il sindaco Andrea Ceffa e il presidente della Commissione speciale nonché ultimo presidente

del disciolto Ordine degli avvocati di Vigevano, Giuseppe Antonio Madeo, con i sindaci dell’area dell’ex comprensorio del Tribunale di Vigevano

della zona del Sud Milanese

per chiedere supporto nella lunga battaglia per vederlo riaperto, arrivano i primi atti ufficiali. La Giunta di Santo Stefano Ticino (Milano)

ha approvato all’unanimità

la proposta di Vigevano

e l’atto è già stato inviato

al ministero di Giustizia

e alla Regione. Lo spirito

è "l’identità e omogeneità culturale" tra Magentino, Abbiatense e Lomellina

che costituivano il bacino

di competenza del Tribunale

di Vigevano, il più grande

tra quelli cancellati

dalla riforma e uno dei più efficienti. Il via libera è arrivato anche in considerazione della maggiore fruibilità e vicinanza della sede vigevanese rispetto a quella di Milano che, secondo la Giunta del centro magentino, "ne beneficerebbe in termini

di decongestionamento".

U.Z.