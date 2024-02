Trattore depredato del costoso satellitare

Furto in un’azienda agricola nella zona di via Brescia. Intorno alle due di notte i ladri hanno smontato e rubato il dispositivo satellitare di uno dei due trattori parcheggiati e poi hanno cercato di prendere anche il secondo, tagliando i fili. Ma a quel punto se ne sono andati, forse disturbati, senza terminare l’impresa. I malviventi hanno scavalcato una recinzione e saltato un piccolo fosso, poi sono spariti. Le telecamere hanno inquadrato i due malviventi arrivare e poi all’opera. Il titolare dell’azienda si è accorto della sgradita visita poche ore dopo, prima dell’alba, quando è andato a cominciare il lavoro. "Il danno è piuttosto elevato – riferisce – Si parla di oltre ventimila euro, coperti solo in piccola parte dall’assicurazione. I ladri quando hanno portato via anche le chiavi di accensione dei trattori e questo mi fa temere che abbiano intenzione di tornare in un secondo tempo per rubare questi potenti mezzi, dal valore di oltre 100mila euro ciascuno". Il furto dei trattori non ha potuto avere luogo nella notte perché ad azienda chiusa sarebbe stato impossibile andarsene con i potenti mezzi senza farsi sentire.

P.G.R.