Torna il Carnevale Bianco In estate dagli anni Settanta

È una delle manifestazioni folkloristiche che contraddistinguono agosto in Oltrepo. Mercoledì Cegni, paesino di montagna a 15 chilometri da Varzi e a 800 metri d’altezza, rivivrà il Carnevale Bianco dedicato al matrimonio tra il “brutto“ e la “povera donna“, evento festoso che abbraccia le quattro province di questo lembo di Appennino (Pavia, Piacenza, Alessandria, Genova). La trasposizione estiva del Carnevale si svolge nella frazione di Santa Margherita di Staffora dagli anni ‘70. Uno spostamento dovuto allo spopolamento subìto dai paesi in seguito al boom economico degli anni ‘50 e ‘60. Siccome quasi tutti gli abitanti si erano trasferiti per lavoro, a Carnevale quasi nessuno riusciva a tornare a Cegni, quindi la festa è stata collocata in estate.

Mercoledì i visitatori potranno pranzare dalle 12,30 nella sala delle feste con ravioli tipici, dolci casalinghi e vino. Quindi dalle 16,30 i musicisti di piffero e fisarmonica e i ballerini in costume per le strette vie medioevali e nella piazza più grande. Si balleranno piana e alessandrina, monferrina e polca a saltini, giga a due e a quattro. I festeggiamenti si concluderanno con cena e gran ballo.

M.M.