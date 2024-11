Topo d’auto a soli 19 anni fallisce il colpo e la paga cara. Il giudice lo manda in cella

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre armeggiava in una Citroen C3 parcheggiata in via Guadesa, a Robbio. L’allarme è scattato intorno alle 3 della notte tra martedì e ieri nel centro lomellino. Sul posto sono arrivati i militari della Compagnia di Vigevano che hanno sorpreso il malvivente, un diciannovenne residente a Vercelli, mentre cercava di nascondersi. Una volta individuato, ha cercato di opporsi all’arresto. Per lui è scattato l’arresto per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri mattina è stato processato per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare nel carcere di Pavia.