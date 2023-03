Ticino, dopo la pulizia sotto il ponte ferroviario scatta l’Sos argini

Meno di un mese fa i dirigenti delle Ferrovie avevano preso un impegno con l’amministrazione comunale e le associazioni remiere: "rimuoveremo i tronchi che si sono incagliati sotto il ponte". E l’intervento, il primo tra quelli concordati per consentire il passaggio in sicurezza delle imbarcazioni, che doveva necessariamente essere effettuato da responsabili dell’attraversamento utilizzato dai treni, è stato fatto. Le piene prima e la siccità poi avevano lasciato diversi pezzi di legna che, con la scarsa portata del Ticino, rendevano difficoltoso persino il transito dei canoisti. Così il 10 febbraio nel corso di un sopralluogo, è stato chiesto d’intervenire rimuovendo con un mezzo meccanico il legname depositato su uno dei piloni. Ma ancora non basta. I tronchi incagliati sotto il ponte della ferrovia erano soltanto il primo dei problemi da affrontare per rendere vivibile il fiume. La prossima settimana il coordinamento delle remiere si dovrebbe incontrare con il sindaco Fabrizio Fracassi come richiede ormai da mesi per coordinare i nuovi interventi da portare a termine. Perché cedono porzioni di rive erose dalla corrente e le palificazioni di epoca romana faticano a reggere i massi che proteggono via Milazzo. L’amministrazione comunale sta monitorando i piccoli cedimenti e i diversi problemi che sta vivendo il Ticino.

Ma sarà più difficile rimuovere le macerie del ponte colpito dagli americani il 4 settembre 1944 e distrutto sotto 72 bombe. Proprio quei resti non sono mai stati visibili neppure in piena estate come non si sono mai viste ampie isole di sabbia emerse al centro del fiume. Anche di questo le associazioni remiere vorrebbero parlare con il sindaco Fracassi in modo da pianificare i prossimi interventi, da quelli più semplici ai più complessi come la rimozione delle macerie del ponte. Manuela Marziani