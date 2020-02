Pavia, 8 febbraio 2020 - La polizia era intervenuta verso le 18 dello scorso 9 gennaio in un negozio in corso Strada Nuova, dove 3 giovani avevano tentato di rubare 3 costosi giubbotti. Due erano riusciti a fuggire, mentre un 19enne marocchino era stato arrestato in flagranza per rapina impropria, perché aveva reagito con strattoni e percosse.

Le successive indagini della squadra Volante, grazie alla meticolosa visione delle immagini di videosorveglianza non solo del negozio derubato ma anche di altre telecamere nelle vie limitrofe, sono riuscite a portare all'identificazione dei 2 complici, un 22enne camerunese residente a Pavia da diversi anni e un 20enne originario di Cuba, che ieri sono stati arrestati in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pavia. Entrambi hanno già precedenti per altri episodi commessi in città negli ultimi mesi, sempre furti aggravati con percosse in altri esercizi commerciali del centro storico cittadino.